Cantù perde il maresciallo Predebon | volto storico dei carabinieri in città

A Cantù si registra la scomparsa del maresciallo maggiore Pietro Predebon, figura rappresentativa dei carabinieri locali. Per oltre un decennio ha ricoperto il ruolo di comandante della stazione, assumendo anche la carica di presidente onorario dell’Associazione Nazionale Carabinieri della città. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per la comunità e per le forze dell’ordine.

Cantù piange il maresciallo maggiore Pietro Predebon, storico comandante della stazione dei carabinieri cittadina per oltre dieci anni e presidente onorario dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cantù.Figura molto conosciuta in città, Predebon ha rappresentato per anni un punto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il maresciallo Vittorio Fabrizio Forte è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di MontecchioFoggiano di 36 anni, Forte ha iniziato la propria carriera nell’Esercito nel 2009, è passato poi all’Arma nel 2010 ed ha prestato servizio prima a...