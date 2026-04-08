Cantiere nel fine settimana | chiude la Complanare disagi sulla nuova Estense

Dal 10 al 13 aprile, la tangenziale Einaudi, nota come Complanare, sarà chiusa in direzione Bologna nel tratto tra via Giardini e la Nuova Estense. La circolazione su quest’ultima strada sarà gestita a traffico alternato. Inoltre, sarà interdetto l’accesso all’innesto della strada provinciale n. Sono previste modifiche temporanee alla viabilità nel fine settimana per consentire lavori di cantiere.

Dal 10 al 13 aprile verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità su quest’ultima sarà regolata a traffico alternato e sarà chiuso l’innesto della strada provinciale n. 17 di Castelnuovo Rangone sulla rotatoria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Al Teatro Verdi la nuova produzione di 'Turn of the Screw' in scena nel fine settimanaIl capolavoro di Britten a cinquant’anni dalla sua morte per la prima volta sul palco del teatro di Pisa, in una nuova produzione che riprende il... Temi più discussi: Cantiere nel fine settimana: chiude la Complanare, disagi sulla nuova Estense; Cantiere Pigneto, Rfi: Posa dei primi binari per la nuova fermata; Cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma: arrivano i primi binari. Il punto sui lavori; CADONEGHE | FURTI E VANDALISMI NEL CANTIERE DEL NUOVO ASILO NIDO. RFI: cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma con la posa dei primi binari(Teleborsa) - Avanza a ritmo sostenuto la conclusione della prima fase dei lavori per la nuova fermata Pigneto. Nel fine settimana è stato attivato nella configurazione definitiva il primo dei due bin ... teleborsa.it Cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma: arrivano i primi binari. Il punto sui lavoriLa prima fase degli interventi dovrebbe concludersi a giugno con la parziale copertura della ferrovia. Poi, nel 2029, l'apertura completa con la nuova piazza pedonale e il collegamento con la metro C ... romatoday.it Ritardi. Mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Inosservanza degli ordini di servizio. Carenze organizzative e operative. Scarsa collaborazione. Abbandono del cantiere. Sono le ragioni, messe nere su bianco dal Comune di Chiavari in una relazione, che - facebook.com facebook Sassari e il cantiere del Palazzetto, i residenti: «Ci stanno chiudendo in una prigione» x.com