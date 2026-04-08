cantagalli e giobbe si raccontano

Cantagalli e Giobbe sono due dei protagonisti di una lunga storia di successi della pallavolo modenese, iniziata negli anni Sessanta sotto la guida di Giuseppe Panini. Entrambi hanno contribuito a portare la squadra locale a risultati rilevanti nel corso degli anni, restando figure di rilievo nel panorama sportivo della città. La loro testimonianza si inserisce in un percorso caratterizzato da numerose vittorie e momenti memorabili.

Sono due dei tanti protagonisti di una lunga stagione di successi della pallavolo modenese che si è sviluppata fin dagli anni Sessanta nel segno di Giuseppe Panini. Rodolfo Giovenzana e Luca Cantagalli sabato 11 aprile, alle 17.30, raccontano la loro esperienza al Museo della Figurina di Modena dialogando con il giornalista Paolo Reggianini. Introduce l’assessore a Cultura e Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi. L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, si svolge nell’ambito dell’omaggio a Giuseppe Panini "Collezionista di Passioni" che il Museo ha allestito in occasione dei 20 anni dall’inaugurazione. Il Museo è nato grazie a una donazione al Comune della raccolta personale di Panini che ha permesso di ricostruire la storia della figurina dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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