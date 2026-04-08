Una nuova allerta riguarda alcune app disponibili su Android e iOS, in quanto richiedono permessi per accedere a contatti, foto, microfono e posizione. Dopo averle scaricate, gli utenti spesso concedono subito l’autorizzazione senza riflettere, desiderosi di utilizzarle immediatamente. Questa prassi può portare alla condivisione involontaria di dati personali, spesso senza che si sia pienamente consapevoli delle conseguenze.

Scarichi un’app, la apri, ti chiede accesso a contatti, foto, microfono e posizione: premi “accetta” quasi senza pensarci, perché vuoi solo usarla subito, ma è proprio in quel gesto veloce che inizi a cedere una parte della tua vita digitale senza rendertene davvero conto. L’avviso arriva dall’Federal Bureau of Investigation e riguarda milioni di utenti in tutto il mondo che utilizzano ogni giorno Android e iOS. Non si parla di scenari lontani o teorici, ma di comportamenti concreti: app che, una volta installate, continuano a raccogliere dati anche quando non le stai utilizzando. Quando il telefono lavora anche senza di te. Il punto non è solo quali app scarichi, ma cosa succede dopo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Cancella subito queste app: nuova allerta sicurezza per Android e iOS

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