Campania | 115mila rifiuti in mare l’88% è plastica Al via il recupero

Tra il 10 e il 12 aprile si svolgerà la 36esima edizione di Spiagge e Fondali Puliti in Campania, promossa da Legambiente. L’iniziativa mira a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le coste della regione, dove sono stati stimati 115mila pezzi di rifiuti in mare, di cui l’88% è plastica. La campagna coinvolge volontari e cittadini per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento marino e sulla gestione dei rifiuti.

Legambiente lancia la 36esima edizione di Spiagge e Fondali Puliti tra il 10 e il 12 aprile per contrastare l’abbandono di rifiuti lungo le coste campane. L’iniziativa mira a tutelare l’ecosistema marino e promuovere la gestione sostenibile dei detriti. I dati dell’indagine Beach Litter rivelano un quadro allarmante per il territorio della Campania. In un arco temporale di 12 anni, i monitoraggi condotti su 170 transetti hanno censito un totale di 115.563 rifiuti. La plastica domina in modo netto questa statistica, rappresentando l’88% di tutto il materiale raccolto. In termini quantitativi, si registra una densità di 722 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: 115mila rifiuti in mare, l’88% è plastica. Al via il recupero Elezioni Amministrative 2026 in Campania: al voto Salerno, Avellino e altri 88 Comuni il 24 e 25 maggioIn Campania si vota in 90 comuni il 24-25 maggio 2026 per le elezioni amministrative, tra questi anche Salerno e Avellino. Plastica, rifiuti e frane lungo il fiume. Al lavoro i volontari di Apuania FrigidoSono già entrati in azione i volontari dell’associazione ‘Apuania Frigido’ che uniscono la passione per la pesca all’amore per il territorio. In Campania è emergenza mozziconi in spiaggia: ce ne sono 90 ogni 100 metriI dati di Legambiente alla vigilia della giornata nazionale del mare: sono tra i rifiuti più comuni (e subdoli): Servono più controlli e sanzioni ... napoli.repubblica.it Campania sommersa dai rifiuti: 90 mozziconi ogni 100 metri di sabbia. A certificarlo è l’ultima indagine Beach Litter diffusa da Legambiente in vista della Giornata nazionale del mare. ilgiornalelocale.it