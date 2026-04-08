Cambio di guardia al Palazzo di Giustizia | Napoletano nuovo presidente

Dopo nove anni, Gabriella Maria Casella ha lasciato l’incarico di presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Al suo posto, è stato nominato un nuovo presidente, proveniente da Napoli. La gestione del tribunale cambia così volto, segnando un passaggio di responsabilità e un nuovo capitolo nella guida della struttura giudiziaria locale. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli pubblici sulla durata del mandato.

Lascia l'ufficio di presidenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo 9 anni Gabriella Maria Casella.La presidente uscente ha assunto l'incarico nel 2017. Magistrato dal 1986 con una vasta esperienza (ex gip, pretore, giudice penale) che ha gestito delicate inchieste sul territorio. E'. 🔗 Leggi su Casertanews.it Cambio della guardia alla guida degli Alpini. Colturi presidenteÈ l’alpino Luigi Colturi, classe 1956, marito, padre e nonno, geometra in pensione, il nuovo numero della Sezione Ana Valtellinese, nonché successore... Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'ItaliaMartedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario... Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco Temi più discussi: Cambio di guardia...medica: il servizio di via Varallo trasloca; Galan/Chingotto mai così vicini a Coello/Tapia: il cambio della guardia è possibile; Cambio della guardia in stazione: Più agenti durante il giorno. Ma resterà presidiata di notte; Elezioni ad alto rischio in Ungheria: Viktor Orbán prepara le barricate. Cambio di guardia nello spazio, l'astronauta giapponese Onishi al comando della IssLa Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ha un nuovo comandante. L'astronauta giapponese Takuya Onishi dell'Agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale (Jaxa) ha assunto il comando ... it.euronews.com Bmw, cambio della guardia al vertice: da maggio Nedeljkovic nuovo ceo al posto di ZipseROMA – Cambio della guardia al vertice Bmw: dal 14 maggio 2026 Milan Nedeljkovic diventerà chairman of the board of management, assumendo il ruolo di ceo e subentrando a Oliver Zipse, al timone dal ... repubblica.it Come funziona se il figlio maggiorenne va a vivere da solo residenza+ ADI basati sulla normativa vigente. Cambio Residenza e Nucleo Familiare: Quando un figlio maggiorenne sposta la residenza in un altro indirizzo, forma un nucleo familiare a sé stan - facebook.com facebook Percentuali su contratti milionari in cambio di soluzioni con lo Stato: la verità bussa alla porta dello studio legale di Conte. È lì che un suo avvocato, come emerso dai lavori della Commissione Covid, si sarebbe presentato come in grado di risolvere, a fronte de x.com