Domani sera a Caltanissetta si terrà una cerimonia di premiazione organizzata dall’Automobile Club locale, dedicata ai risultati dei Campionati Sociali 2025. L’evento si svolgerà alle 18:30 e riconoscerà le prestazioni dei partecipanti dell’anno scorso, con un particolare riconoscimento a Santo Ferraro. La manifestazione si svolge nella sede dell’Automobile Club e coinvolge gli appassionati di automobilismo della zona.

L’Automobile Club di Caltanissetta organizza per domani, 9 aprile 2026, alle ore 18:30, la cerimonia di premiazione dedicata ai Campionati Sociali 2025. L’evento si terrà all’interno della sala degli Oratori del Palazzo Moncada. La serata vedrà l’Avvocato Carlo Alessi, in qualità di Presidente dell’ente, consegnare i premi a tutti i 60 soci che hanno preso parte alla competizione, su un totale di 150 iscritti. Accanto a lui saranno presenti il Direttore Dott. Giuseppe Sicari, il Consiglio Direttivo e Maurizio Giugno, che ricopre il ruolo di Fiduciario Acisport. Il prestigio della tradizione motoristica nissena. Un momento centrale della serata sarà l’attribuzione del titolo di Pioniere dell’Automobilismo Nisseno a Santo Ferraro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta premia i campioni 2025: onore a Santo Ferraro

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