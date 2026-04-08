Durante la partita tra le due squadre, Calhanoglu ha segnato un gol spettacolare dai 30 metri, portando momentaneamente in vantaggio la sua squadra sul punteggio di 2-1 contro la Roma. Acerbi ha mostrato sorpresa per il tiro, mentre Chivu ha esultato con rabbia. L’azione ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando la qualità del gol realizzato dal giocatore.

di Alberto Petrosilli Calhanoglu ha realizzato il gol del momentaneo 2-1 contro la Roma con una perla dai 30 metri: Acerbi incredulo, la reazione di Chivu. L’ Inter di Cristian Chivu infiamma la sera di Pasqua con una prodezza balistica che resterà scolpita nella memoria dei tifosi. Sul finire del primo tempo del match del 5 aprile contro la Roma, Hakan Calhanoglu ha estratto dal cilindro una conclusione imparabile da distanza siderale, riportando avanti i nerazzurri e spianando la strada verso i 72 punti in classifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Calhanoglu e la perla da urlo: il retroscena di Bordocam. Il retroscena svelato... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu e la perla da urlo contro la Roma: Acerbi incredulo, Chivu esulta con rabbia per il gol capolavoro

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Inter-Roma, Chivu esulta con rabbia al gol di Calhanoglu. Acerbi è incredulo e guarda…Perla assoluta quella di Hakan Calhanoglu che riporta in vantaggio l'Inter sul finale di primo tempo contro la Roma la sera di Pasqua ... msn.com

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DAZN - La reazione di Acerbi al gol di Calhanoglu. La stessa nostra x.com

L'Inter deve confermare Calhanoglu Sì o no - facebook.com facebook