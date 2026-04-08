A sette giornate dalla conclusione del campionato di Serie A, si analizzano i calendari delle tre squadre più in vista: Inter, Napoli e Milan. La differenza nei programmi e negli incontri in programma può influenzare la corsa al titolo e le posizioni finali in classifica. La GazzettaTV ha preparato un video che confronta le sfide residue di ciascuna squadra, offrendo uno sguardo dettagliato sugli impegni imminenti.

Mancano 7 giornate alla fine del campionato di Serie A: ecco, in questo video di 'GazzettaTV', il calendario di Inter, Napoli e Milan Mancano 7 giornate alla fine del campionato di Serie A. L'Inter di Cristian Chivu è prima in classifica con 72 punti, seguita dal Napoli di Antonio Conte con 65 e dal Milan di Massimiliano Allegri con 63. La lotta per lo Scudetto appare chiusa - almeno per il Diavolo - ma una flebile speranza aritmetica ancora esiste. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', il calendario di Inter, Napoli e Milan per capire quale sia il percorso più semplice nei due mesi che ci separano dalla fine della stagione 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calendario Inter, Napoli e Milan a confronto: qual è il più semplice?

Calendario Inter, Milan e Napoli a confronto: qual è il più semplice?Dopo la vittoria per 5-2 dell'Inter sulla Roma, i riflettori della corsa scudetto si spostano sul Maradona, dove questa sera Napoli e Milan si...

Temi più discussi: Calendario Inter, Milan e Napoli a confronto: qual è il più semplice?; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Inter-Napoli, lotta Scudetto: calendario a confronto a 7 dalla fine; Conte crede allo Scudetto, ma non può più sbagliare. Chivu ha margine, Como sarà un crocevia importante: i calendari a confronto di Napoli e Inter.

Pagina 1 | L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è crucialeChivu può far valere il suo +7 (ma 5 turni fa era a +14), Conte sa già come si fa. La forma non è perfetta per entrambe, dipende tutto dal Toro e dai Fab Four ... corrieredellosport.it

Conte crede allo Scudetto, ma non può più sbagliare. Chivu ha margine, Como sarà un crocevia importante: i calendari a confronto di Napoli e InterQuinta vittoria consecutiva, secondo posto ottenuto e un calendario nelle ultime sette non impossibile. Il Napoli batte il Milan e si prende la seconda posizione in classifica, ma soprattutto la palma ... ilfattoquotidiano.it

LOTTA SCUDETTO - Il calendario di Inter e Napoli a 7 gare dalla fine. - facebook.com facebook

Trevisani: “Scudetto Il calendario sorride all’Inter. Ma faccio a tutti questa domanda” x.com