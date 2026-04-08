Calciomercato Lazio accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa

La Lazio ha intensificato le trattative per l'acquisto di Diogo Leite, portiere portoghese attualmente in forza a un club di Serie A. La società biancoceleste ha presentato un'offerta, avvicinandosi all'intesa. Tuttavia, due altre squadre del massimo campionato italiano sono ancora interessate e mantengono aperta la possibilità di acquisire il giocatore. La situazione resta in evoluzione, con le trattative ancora in corso.

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