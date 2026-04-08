Il calciomercato della Juventus si concentra ora sulla posizione di portiere, dopo le recenti prestazioni di Michele Di Gregorio. L’ex portiere del Monza ha mostrato ottimi interventi durante la partita contro il Genoa, compresi un rigore parato e una ribattuta decisiva. La sua prestazione ha attirato l’attenzione e potrebbe portarlo a ottenere una maglia da titolare, lasciando aperto il rebus tra i pali.

Michele di Gregorio si è ripreso la Juventus. Dopo i miracoli sul rigore e sulla ribattuta compiuti contro il Genoa, il portiere ex Monza si è ripreso l’abbraccio dello Stadium e probabilmente anche il posto da titolare. Il problema fisico di Perin, infatti, ha spalancato la porta al ritorno di Di Gregorio dal primo minuto anche nella sfida cruciale contro l’Atalanta. Il suo futuro, però, così come quello di Perin resta incerto e probabilmente ancora lontano da Torino. La dirigenza, infatti, da mesi è alla ricerca di portieri da acquistare per la prossima stagione. Alisson, De Gea e Vicario sono solo alcuni dei nomi accostati alla Juventus nelle ultime settimane, ma un grande finale di stagione da parte di Di Gregorio, potrebbe stravolgere il calciomercato bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, rebus portiere dopo la rinascita di Di Gregorio

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La #Juventus continua ad essere molto attiva sul #calciomercato e fra gli osservati speciali, secondo la #Gazzetta, c'è anche #Ekhator Secondo voi può essere il rinforzo giusto Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook

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