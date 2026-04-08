Calciomercato Juventus | l’infortunio di Vlahovic cambia i piani della società?

L’infortunio di Dusan Vlahovic ha causato preoccupazioni tra i dirigenti della Juventus, influenzando i programmi della società in vista della stagione. La questione non è nuova, poiché le condizioni fisiche dell’attaccante sono state oggetto di attenzione in passato. La società sta valutando le conseguenze di questo nuovo problema sulla rosa e sulle strategie di mercato da adottare nelle prossime settimane.

Non si tratta della prima volta in cui le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic destano preoccupazione all’interno dell’ambiente juventino. Stavolta, però, sono le tempistiche a far da padrone. Se infatti l’ultimo infortunio avvenuto a novembre, assai più grave rispetto a quello avvenuto mentre il serbo si stava ancora riscaldando nella partita contro il Genoa, avveniva in un contesto nel quale il futuro dell’ex Fiorentina si prospettava lontano da Torino, la situazione ora è ben diversa. L’infortunio fa titubare il rinnovo: le preoccupazioni della società. Da diverse settimane, se non da mesi, il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic sembra essere un’opzione sempre più concreta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: l’infortunio di Vlahovic cambia i piani della società? Kolo Muani Juve: nei piani della società sarà di nuovo lui il partner di Vlahovic. Le ultimissimeKolo Muani Juve: nei piani della società sarà di nuovo lui il partner di Vlahovic. Openda cambia squadra: non c’è solo Kolo Muani nei piani della Juventus | CMIl belga continua a deludere, Vlahovic saluterà in estate: la ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un attaccante. Temi più discussi: Calciomercato Juventus, rinnovo Vlahovic: c’è distanza, le ultime; Juventus: primi contatti con Bernaldo Silva, Spalletti firmerà per altri due anni; Attenzione al Milan su Vlahovic: l'offerta rossonera e la mossa per beffare la Juventus; Juventus, Vlahovic scalpita: le ultime in vista della sfida col Genoa. Per Vlahovic rinnovo in stand-by: la Juventus chiede uno scontoPer Vlahovic rinnovo in stand-by: la Juventus chiede uno sconto Il nuovo infortunio rallenta anche i discorsi sul rinnovo. La Juventus continua a credere in Vlahovic, fortemente ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus, il DS Ottolini svela: Rinnovo Vlahovic? Ecco la nostra decisione. E su Spalletti…Calciomercato Juventus. Vi proponiamo di seguito le parole del Direttore Sportivo del club bianconero, Marco Ottolini, a margine dell'ultimo turno di Serie A. news-sports.it La #Juventus continua ad essere molto attiva sul #calciomercato e fra gli osservati speciali, secondo la #Gazzetta, c'è anche #Ekhator Secondo voi può essere il rinforzo giusto Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook #Calciomercato #Juventus Le ultimissime x.com