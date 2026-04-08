Calciomercato Inter focus su Zeki Celik

Durante la partita di domenica sera a San Siro tra Inter e Roma, i tifosi hanno potuto vedere in campo anche Zeki Celik, uno dei possibili obiettivi di mercato per la squadra nerazzurra. La presenza del difensore ha attirato l’attenzione degli osservatori, che hanno monitorato le sue prestazioni durante la sfida. Oltre a Mile Svilar, il nome di Celik viene spesso menzionato come possibile rinforzo per la rosa dell’Inter nel prossimo mercato.

Non solo Mile Svilar. Nella partita giocata domenica sera a San Siro contro la Roma il mondo nerazzurro ha potuto osservare da vicino un altro dei possibili obiettivi di calciomercato dell’Inter, vale a dire Zeki Celik. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, focus su Zeki Celik Calciomercato Inter, a destra Zeki Celik potrebbe arrivare a parametro zeroTra le vie del calciomercato c’è anche quella che porta ai parametri zero, specialità marottiana già dai tempi juventini, anche l’Inter ha attinto... Leggi anche: Calciomercato Roma, Zeki Celik verso l’addio: Inter e Juventus pronte al colpo a zero FINALLY ROMANO ANNOUNCE DAYLIVERPOOL EYE DEFENSIVE OVERHAUL AS JANUARY WINDOW NEARS Temi più discussi: Pedullà: Confermo, Inter forte su Muharemovic: ecco le cifre. E arriverà anche…; Calciomercato Lazio – Trattative live per Arnau Martinez e Valincic; Anche la Juve su Calafiori, lo vuole Spalletti: ma il difensore svela un retroscena sull'Inter e Chivu; Inter-Roma pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto. Inter forte su Mancini, possibile scambio con la Roma: la contropartita | CMInter e Roma pensano a un clamoroso affare di mercato in vista dell’estate: ecco cosa sta succedendo. Domenica sera si ritroveranno di fronte in una delle sfide più attese ed esaltanti della trentune ... calciomercato.it Inter, affare con la Fiorentina: nuovo rinforzo per ChivuL'Inter lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu e l'ultima idea potrebbe arrivare direttamente dalla Fiorentina ... calciomercatonews.com Calciomercato Inter Le ultime su Bastoni - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com