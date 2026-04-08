calciomercato inter chivu ha scelto il profilo che considera indispensabile per il futuro i dettagli

Cristian Chivu ha indicato una priorità per il calciomercato dell'Inter, sottolineando l'importanza di un determinato profilo nel progetto futuro del club. La società si prepara a intervenire nella prossima finestra estiva, concentrandosi su un acquisto che ritiene fondamentale per rafforzare la squadra. Le decisioni prese da Chivu segnano un punto fermo nella pianificazione delle operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter, Cristian Chivu ha indicato una priorità assoluta su cui la società dovrà lavorare nella prossima finestra estiva. Sono ufficialmente iniziati i grandi incontri in casa nerazzurra tra la dirigenza, la proprietà e Cristian Chivu per definire le strategie della prossima stagione. Il clima è quello delle grandi occasioni: l’obiettivo comune è blindare il primato in Italia e crescere ulteriormente in Europa. Secondo quanto segnalato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha le idee chiarissime e, tra i tanti nomi finiti sul tavolo, ne ha indicato uno sopra tutti gli altri. Non si tratta di una scommessa, ma di una richiesta precisa che l’allenatore considera la pietra angolare per la sua nuova idea di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

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