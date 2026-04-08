Calcio serie C domenica si prospetta un derby atipico Il Perugia continua a recuperare i pezzi

Domenica si giocherà un derby di calcio di serie C che si presenta come atipico, mentre il Perugia sta lavorando per recuperare alcuni giocatori. La preparazione all'incontro procede senza intoppi, ma si presta attenzione anche alla situazione dell’Alessandria, squadra che potrebbe influenzare gli equilibri della partita. La sfida si preannuncia interessante, con molte incognite legate alle condizioni delle formazioni in vista del calcio d’inizio.

La preparazione al derby di domenica scorsa procede ma è impossibile non aver tenuto aperto un occhio ad Alessandria. E naturalmente anche a Terni.La Ternana era impegnata oggi pomeriggio nel recupero contro la Juventus Next Gen, che si è concluso con la vittoria di quest'ultima per due reti ad. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Calcio serie C, si pensa già al derby: stabilite alcune misure restrittive per i tifosi del PerugiaTra queste il numero di biglietti limitato non acquistabili on line e l'obbligo di viaggiare in pullman.

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