Gabriele Gravina ha presentato un documento di 11 pagine contenente proposte di riforma per il calcio italiano. La strategia arriva in seguito all’esclusione della nazionale dai Mondiali del 2026. Il piano mira a coinvolgere vari aspetti del sistema calcistico nazionale, cercando di affrontare le criticità emerse negli ultimi anni. La proposta è stata consegnata alle autorità competenti per valutazioni e possibili interventi.

Gabriele Gravina, ex vertice della Figc, ha elaborato un piano di riforma in 11 pagine per rilanciare il sistema calcio italiano dopo l’esclusione dai Mondiali 2026. Il documento, che doveva essere discusso oggi presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, propone interventi strutturali su fisco, infrastrutture e gestione dei giovani. L’appuntamento parlamentare è saltato a causa della crisi interna alla Federazione, ma l’ex presidente ha comunque deciso di rendere pubblico il suo studio. L’obiettivo è superare la fase della ricerca dei colpevoli per concentrarsi su una chiara definizione delle responsabilità tra le istituzioni, le Leghe e i Club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio Italia: il piano di Gravina per salvare il sistema dopo il crash

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Rivoluzione Calcio, Italia chiede Mondiale a 164 squadre di Andrea Bonechi e Ivan Badolato #ultimora #lercio #notizie #satira #umorismo #battute Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook

Ieri ho fatto alcune proposte in TV per rilanciare il calcio italiano. Il collega senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha risposto attaccandomi sul piano personale. Lotito è anche il presidente della Lazio ed è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del x.com