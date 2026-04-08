Il 9 aprile alle 18, presso la sede della Figc a Catanzaro, si terrà un evento dedicato ai bambini del calcio locale. Circa settanta giovani calciatori parteciperanno per ricordare Loris Letizia e condividere momenti legati ai valori sportivi. L’iniziativa si svolge in un’area dedicata alla promozione del calcio tra i più giovani, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni in un’atmosfera di festa e solidarietà.

Il 9 aprile, alle ore 18, la sede della Figc di via Contessa Clemenza a Catanzaro ospiterà un evento dedicato ai piccoli calciatori locali per commemorare Loris Letizia e celebrare i valori dello sport. L’iniziativa nasce da un impulso di Saverio Mirarchi, attuale presidente dell’LND Comitato Calabria, che ha partecipato costantemente alla manifestazione nel corso degli anni. L’obiettivo è rilanciare un messaggio di amicizia e fratellanza attraverso il calcio giovanile. L’appuntamento vedrà la partecipazione di 70 bambini appartenenti alle società catanzaresi dei Pulcini, che si ritroveranno per onorare la memoria di Loris. L’evento coinciderà con l’inaugurazione di uno spazio naturale e strutturale all’interno del campo della Federazione, che sarà benedetto da don Biagio Maimone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio e memoria a Catanzaro: 70 bambini per Loris Letizia

Calcio, allerta maltempo: rinviata Catanzaro-ModenaModena, 16 marzo 2026 – La partita di calcio Serie B Catanzaro-Modena, in programma il 17 marzo a Catanzaro è stata rinviata causa allerta maltempo.

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