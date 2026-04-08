Cagliari sfida i 250 | Berrettini e Cobolli in un cast d’élite

A Cagliari si apre un torneo Challenger 175, con la presenza di giocatori di alto livello come Berrettini e Cobolli. L’evento è stato annunciato dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha sottolineato come questa competizione superi per qualità e livello tre tornei 250 disputatisi la settimana precedente a Bucarest, Houston e Marrakech. La manifestazione si svolge sulla terra battuta e rappresenta una tappa importante per il circuito internazionale.

Angelo Binaghi, vertice della Fitp, ha presentato il Challenger 175 di Cagliari come un evento di livello superiore rispetto a tre tornei 250 tenutisi la settimana precedente a Bucarest, Houston e Marrakech. L’appuntamento sportivo si preannuncia come un’opportunità strategica per l’isola, nonostante un montepremi inferiore ai 612.000 euro offerti dai citati eventi 250. Il valore tecnico del torneo emerge dalla chiusura dell’entry list al numero 96. Questo dato posiziona Cagliari sopra i parametri di Houston, che ha chiuso a 129, di Bucarest con 124 e di Marrakech con 110. Tale collocazione nel calendario è definita straordinaria dal presidente della federazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari sfida i 250: Berrettini e Cobolli in un cast d’élite Leggi anche: Indian Wells: Cobolli e Sinner ok Berrettini e Musetti già eliminati Berrettini al 3° turno a Miami, fuori Cobolli, Darderi e ArnaldiMIAMI (STATI UNITI) - Matteo Berrettini batte il kazako Alexander Bublik (6-4, 6-4) al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, e si regala... Temi più discussi: Binaghi 'Challenger Cagliari meglio di 250 Bucarest, Houston e Marrakech'; America’s Cup, Cagliari si farà trovare pronta? Cosa fare nei giorni delle regate (21-24 maggio); San Gavino, sfida l'autorità dopo la notifica e tenta di sfondare la porta della ex: arrestato 58enne. Cagliari Cremonese, una sfida salvezza delicata! Gli ultimi precedentiCagliari Cremonese, a breve andrà in scena la delicata gara sul manto erboso dell'Unipol Domus! Vi proponiamo gli ultimi precedenti ... cagliarinews24.com Sassuolo Cagliari, il confronto tra Grosso e Pisacane accende la sfida salvezza: i numeri sorridono all’allenatore degli emilianiSassuolo Cagliari, il confronto tra Fabio Grosso e Fabio Pisacane accende la sfida salvezza: i numeri sorridono all’allenatore del Sassuolo ... cagliarinews24.com Il #Cagliari prosegue la sua marcia d'avvicinamento alla sfida-salvezza contro la #Cremonese in programma l'11 aprile all'#UnipolDomus Attualmente la formazione di #Pisacane si ritrova in ritiro ad Assemini per ricompattarsi in questo rush finale con un r - facebook.com facebook #Cagliari Inizia il ritiro dei rossoblù ad Asseminello in vista della sfida chiave contro la #Cremonese x.com