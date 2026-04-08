Sabato 11 aprile si gioca a Cagliari una partita di Serie A tra i padroni di casa e la Cremonese. L'arbitro designato per l'incontro è Daniele Doveri, che ha già diretto i rossoblù in 27 occasioni. La gara si terrà allo stadio Unipol Domus, nell'ambito della 32ª giornata del campionato 20252026.

Daniele Doveri dirigerà l’incontro tra Cagliari e Cremonese previsto per sabato 11 aprile presso lo stadio Unipol Domus, nell’ambito della 32a giornata di Serie A 20252026. L’ufficio designazioni dell’Associazione italiana arbitri ha ufficializzato la scelta del direttore di gara, che proverrà dalla sezione di Roma 1. Il fischietto sarà supportato da un team completo composto dagli assistenti Fontani e Bercigli, mentre Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Per quanto riguarda la gestione tecnologica del match, la responsabilità del Var sarà affidata a Giua, affiancato da Mazzoleni nel ruolo di assistente Var. Il bilancio statistico tra Doveri e i rossoblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari-Cremonese: Doveri e i rossoblù, un legame di 27 gare

Il Bologna piange Beppe Savoldi, signore del gol e nella vita. “Con i rossoblù un legame di cuore”Bologna, 26 marzo 2026 – Beppe-gol, bastava il nomignolo: una garanzia di gloria e baldoria davanti alla porta.

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Cagliari Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida salvezza tra i rossoblù e la Cremonese in programma sabato 11 aprile alla Unipol Domus - facebook.com facebook

#Cagliari Sarà Daniele #Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida salvezza tra i rossoblù e la #Cremonese in programma sabato 11 aprile alla Unipol Domus x.com