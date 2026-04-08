Caffè aiuta la memoria e riduce il rischio di demenza

Secondo uno studio recente, consumare due o tre tazze di caffè al giorno potrebbe avere effetti positivi sulla memoria e sulla salute cerebrale. I ricercatori hanno analizzato i dati di vari partecipanti e riscontrato che un consumo moderato di caffè si associa a una riduzione del rischio di sviluppare demenza. I risultati suggeriscono che il caffè potrebbe offrire benefici anche in termini di tutela del cervello nel tempo.

Bere due o tre tazze di caffè al giorno potrebbe non essere solo un piacere ma un piccolo investimento per il cervello. Lo dice uno studio pubblicato su Jama e firmato da Harvard che ha seguito oltre 130 mila persone per più di quarant’anni, analizzando dieta, memoria e diagnosi di demenza. Il risultato è chiaro: chi beve caffè con caffeina ha un rischio più basso di sviluppare demenza. Il tè funziona allo stesso modo con una o due tazze al giorno. Il decaffeinato invece non mostra benefici significativi. A fare la differenza sarebbe la caffeina insieme ai polifenoli che riducono infiammazione e stress cellulare e migliorano la salute dei vasi sanguigni. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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