Busto Arsizio | birdwatching e scienza tra i parchi l’11 e 12 aprile

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile, presso la zona della Cascinetta a Busto Arsizio, si svolgerà un evento dedicato alla biodiversità avifaunistica organizzato da Legambiente BustoVerde e dal Consorzio Parco Alto Milanese. L'iniziativa coinvolgerà appassionati di birdwatching e scienziati, offrendo l’opportunità di osservare e studiare diverse specie di uccelli nelle aree verdi della zona. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale.

Legambiente BustoVerde e il Consorzio Parco Alto Milanese organizzano un evento dedicato alla biodiversità avifaunistica tra sabato 11 e domenica 12 aprile presso la zona della Cascinetta a Busto Arsizio. L’iniziativa mira a esplorare le specie volatili del territorio attraverso l’analisi di dati scientifici e l’osservazione diretta. L’appuntamento prende il via sabato 11 aprile alle ore 17, in via O. Guerrini. In tale occasione verrà illustrato un documento tecnico riguardante la varietà delle specie alate presenti nel Parco Alto Milanese, con la partecipazione di Flavio Castiglioni, che guida il Consorzio, Paola Gandini, alla guida del circolo Legambiente BustoVerde, e del naturalista Andrea Viganò. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: birdwatching e scienza tra i parchi l’11 e 12 aprile Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo...