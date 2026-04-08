Bussero odio contro il murale della pace | città in rivolta

A Bussero, un murale dedicato alla pace, dipinto sulla cabina Enel tra viale Europa e via Neruda, è stato nuovamente imbrattato da vandali. L’opera era già stata ripristinata in passato, ma gli atti di vandalismo sono continuati. La zona è stata segnalata come teatro di atti di imbrattamento ripetuti nel corso delle ultime settimane, suscitando reazioni tra i residenti.

A Bussero, l’opera pittorica dedicata alla pace situata sulla cabina Enel tra viale Europa e via Neruda è stata nuovamente imbrattata da vandali, nonostante i ripetuti tentativi di ripristino. L’episodio si inserisce in un ciclo ripetitivo dove l’amministrazione comunale provvede a rimuovere le scritte offensive, ma i teppisti tornano a colpire sistematicamente. I messaggi d’odio si sono concentrati principalmente su stranieri e fedi religiose diverse. La gravità degli attacchi ha superato il semplice danneggiamento materiale. Nel mese di marzo, infatti, sono state rivolte minacce e insulti anche all’ex sindaco Curzio Rusnati, il quale ha deciso di procedere per vie legali sportando denuncia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bussero, odio contro il murale della pace: città in rivolta Papa contro il veleno della divisione: “Serve un popolo della pace per fermare l’odio”C’è un passaggio, nelle parole del Papa, che fotografa più di ogni altro il tempo che stiamo vivendo: un’epoca in cui il conflitto non è solo tra... Un murale contro la violenza sulle donne. Impegno degli studenti per una cultura di paceFOLIGNO - "Dietro una donna libera c’è un mondo che ha scelto il rispetto", oppure "Ama, non ferire, proteggi, non dominare". Si parla di: Ancora vandali al murale della pace a Bussero: pulito e imbrattato nuovamente; Murale della pace. Già imbrattato dopo la pulizia. Murale della pace. Già imbrattato dopo la puliziaAncora vandali in azione contro il murale della pace sulla cabina Enel tra via Neruda e viale Europa a Bussero. Nonostante gli interventi di pulizia e il coinvolgimento della comunità, l’opera ... ilgiorno.it