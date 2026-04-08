Dal 9 al 19 aprile, il Teatro Troisi di Napoli ospita uno spettacolo con Peppe Barra, che si svolge con repliche serali alle 21 e domenicali alle 18. L’artista si presenta sul palcoscenico, portando sul palco un racconto che si collega alla storia della scena partenopea. L’evento si inserisce nel cartellone teatrale della città, attirando pubblico e appassionati di teatro.

NAPOLI – Dal 9 al 19 aprile, con repliche serali alle ore 21 e domenicali alle 18, il palcoscenico del Teatro Troisi si apre ad una presenza che non è soltanto artistica, ma appartiene ormai alla memoria viva e stratificata della scena partenopea: Peppe Barra. Con “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”, accompagnato al pianoforte dal maestro Luca Urciuolo e guidato dalla regia di Francesco Esposito, Barra costruisce un racconto scenico che si sottrae a ogni linearità, scegliendo invece il respiro libero della memoria e l’imprevedibilità del vissuto. Non è un semplice spettacolo, ma una confessione teatrale che prende forma nell’intimità del dialogo diretto con il pubblico. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”, Peppe Barra si racconta al Teatro Troisi

Peppe Barra al Teatro Troisi con “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”Al Teatro Troisi dal 9 al 19 aprile, in scena Peppe Barra con “Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti”.

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NanoTV. . #CARDITO Amministrative 2026 Sara' sfida tra Nunziante Raucci e Aldo Grimaldi. Dietro di loro le figure del sindaco uscente Giuseppe Cirillo e del consigliere regionale Peppe Barra. Vi proponiamo un primo servizio, registrato la sera di giovedi' Sa - facebook.com facebook