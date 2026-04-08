Buon onomastico Walter 8 aprile immagini e gif da condividere sui social

Oggi, 8 aprile, si celebra la ricorrenza di San Walter di Pontoise, monaco benedettino francese e primo abate di Saint Martin di Pontoise. La giornata è dedicata a questa figura religiosa, e molte persone condividono immagini e gif sui social network per commemorarlo. La festività si concentra sulla figura di questo santo, riconosciuto per il suo ruolo nella storia religiosa della regione.

Si festeggia oggi, 8 aprile, San Walter di Pontoise, monaco benedettino francese e primo abate d i Saint Martin di Pontoise. Tra sacrifici, impegni e dedizioni partì dalla piccola cittadina di Fresnoy-Andainville per completare gli studi universitari a Parigi dopo aver fatto tappa ad Amiens. Si assicurò la cattedra di filosofia retorica ma poco dopo la sua profonda fede cristiana gli fece comprendere che il suo percorso di vita era un altro. San Walter di Pontoise, dalla cattedra di filosofia retorica alla vocazione. Da qui la decisione di diventare monaco benedettino nel 1060. Quattro anni prima aveva assistito alla consacrazione di Filippo I di Francia mentre nel 1066 si trasferì a Pontoise, una comunità molto devota a San Martino di Tours. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Walter 8 aprile, immagini e gif da condividere sui social Leggi anche: Buon onomastico Ugo oggi 1 aprile, immagini e gif da condividere sui social Leggi anche: Buon onomastico Cristiano, Christian oggi 7 aprile, immagini e gif da condividere sui social