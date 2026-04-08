In Campania proseguono tre incontri dedicati al tema del bullismo, intitolati “Educhiamo al rispetto”. Gli eventi si svolgono nelle città di Benevento, Caserta e Salerno, e sono rivolti a studenti, insegnanti e genitori. Durante gli incontri vengono affrontati i comportamenti di prepotenza tra i giovani e si discutono strategie di prevenzione. L'iniziativa si inserisce in un percorso volto a promuovere la cultura del rispetto tra le nuove generazioni.

Prosegue in Campania il ciclo di incontri “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo” (L.R. n.112017), promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec, con tre appuntamenti nel mese di aprile dedicati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il percorso farà tappa venerdì 10 aprile (ore 15) alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, sabato 11 aprile (ore 10) alla Reggia di Caserta e sabato 18 aprile (ore 10) al Museo del Sannio di Benevento, coinvolgendo famiglie, studenti e comunità educative delle scuole secondarie in momenti di dialogo e confronto. Gli incontri si configurano come spazi di relazione intergenerazionale, in cui genitori e figli possono condividere esperienze, ascoltare esperti e acquisire strumenti utili per comprendere e prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bullismo, ‘Educhiamo al rispetto’: tre incontri a Benevento, Caserta e Salerno

Educhiamo al rispetto: nei luoghi della cultura campani un ciclo di incontri contro il bullismoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nei luoghi della cultura la bellezza diventa educazione al rispetto, un...

“Educhiamo al rispetto”: la Campania contro bullismo e cyberbullismo“Educhiamo al rispetto”: musei e cultura come alleati contro bullismo e cyberbullismo in Campania Educare al rispetto significa creare spazi di...

Temi più discussi: Adotta un canile: scuola e territorio insieme per educare al rispetto degli animali; Bando contro Bullismo e Cyberbullismo: finanziati anche i progetti dei Comprensivi di Gassino e Castiglione; Lanuvio, nella scuola Dionigi anche la Polizia di Genzano per gli incontri sul bullismo e cyberbullismo; La polizia di Stato incontra i giovani: legalità e rispetto al centro all’IC Falcone e Borsellino.

Educhiamo al Rispetto, alla Reggia di Caserta nuovo appuntamento contro bullismo e cyberbullismoScopri tutti i dettagli riguardo Educhiamo al Rispetto, alla Reggia di Caserta nuovo appuntamento contro bullismo e cyberbullismo . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Un Pugno al Bullismo, all’Academy Pisanti lo sport educa il rispettoOggi 'evento nella palestra dell'accademia pontina sopra il Millepiedi. Iniziativa dedicata alla sensibilizzazione dei giovani su un tema sempre più attuale. latinacorriere.it

Marsala, al Pascasino si parla di bullismo e cyberbullismo: “Serve comunità, non solo leggi” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Domani per la #GiornataNazionaleAscoltoMinori un dibattito aperto per analizzare insieme a ragazzi ed esperti il fenomeno del #bullismo e riflettere su quanto l'ascolto sia il primo passo per la protezione e il benessere dei più giovani. #TelefonoAzzurro #Tute x.com