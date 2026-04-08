Alexander Bublik ha partecipato al Masters 1000 di Monte Carlo, dove ha affrontato e concluso la partita contro Gael Monfils. La sfida ha segnato l’ultima presenza del tennista francese nel torneo monegasco. Dopo l’incontro, Bublik ha parlato di un possibile addio al tennis, chiedendosi se si possa immaginare a 37 anni. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista kazako.

Alexander Bublik ha concluso l’avventura di Gael Monfils al Masters 1000 di Monte Carlo. La partita ha rappresentato l’ultima apparizione del tennista francese nel torneo monegasco. Il match ha regalato immagini memorabili, un caloroso abbraccio a rete e le riflessioni del kazako in sala stampa. Il commento della partita: “ Ho tanti ricordi legati a Gael, soprattutto di quei match in cui mi ha stracciato nei tornei del Grande Slam (ride). In realtà, in questo match non ho riso affatto perché sapevo che se avessi perso la concentrazione anche solo per un attimo, Gael sarebbe stato lì. La missione era dare il massimo, cercare di vincere la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bublik su un possibile tour d’addio: “Riuscite a immaginarmi a 37 anni…?”

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Bel gesto di Bublik per Monfils Il francese a 39 anni ha giocato la sua ultima partita al Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato eliminato da Alexander Bublik Il tennista kazako ha voluto mettere in risalto la leggenda transalpina. "Sai una cosa Dieci a x.com

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