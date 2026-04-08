Durante la settimana dal 22 al 28 marzo, i BTS hanno ottenuto cinque primati nella classifica Circle, raggiungendo risultati di rilievo nel settore musicale. La band sudcoreana ha registrato un successo notevole che si riflette nei dati pubblicati dalla classifica stessa, confermando la loro presenza forte nel panorama musicale internazionale. Contestualmente, si è verificato un aumento di interesse e ascolti per il progetto ARIRANG, che ha beneficiato di questo momento di particolare attenzione.

I BTS hanno dominato le classifiche Circle per la settimana compresa tra il 22 e il 28 marzo, conquistando ben cinque primati contemporaneamente. I Hearts2Hearts, invece, mantengono il controllo assoluto della classifica dedicata allo streaming. Il gruppo ha centrato una prestazione straordinaria raggiungendo la vetta in cinque diverse categorie. Oltre a mantenere il primo posto per le vendite fisiche degli album, i download digitali e l’indice social, i BTS hanno guidato anche la classifica digitale complessiva e quella globale dedicata al K-pop. L’attenzione si concentra su ARIRANG, l’ultimo lavoro del gruppo, che ha occupato due delle prime tre posizioni nelle vendite fisiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS travolgono le classifiche: 5 primati e il boom di ARIRANG

I BTS portano Arirang a New York, guarda qui le foto esclusive del backstageI BTS hanno un seguito davvero tenace e incredibile e questa è stata una settimana fantastica per i membri dell'ARMY.

Il prossimo album dei BTS si intitolerà “Arirang”Il quinto album dei BTS uscirà il 20 marzo, e ora conosciamo anche il suo titolo: Arirang.