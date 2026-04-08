Bruciano i pannelli solari sul tetto i Vigili del Fuoco salvano un' abitazione a Sant' Anna

Da modenatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato sul tetto di un'abitazione in via Sant'Anna a San Cesario. Le fiamme hanno interessato i pannelli solari installati sul tetto, causando danni alla struttura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, evitando che si diffondessero ulteriormente. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente.

Paura in via Sant'Anna, a San Cesario, a causa di un improvviso e pericoloso incendio divampato sul tetto di un'abitazione civile. L'allarme alla centrale operativa è scattato alle 15:34 di oggi, mercoledì 8 aprile, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i moduli dell'impianto fotovoltaico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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