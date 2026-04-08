Bronzo per Maksimov | Fermo brilla alla Coppa Italia di Karate

Durante la Coppa Italia di Karate, svoltasi a Follonica tra il 21 e il 22 marzo, un atleta si è distinto nella categoria Juniores (-50 kg), ottenendo una medaglia di bronzo. La competizione ha visto partecipanti da diverse regioni, con numerosi incontri in programma nelle due giornate. Tra i risultati, particolare rilievo per il podio conquistato dall’atleta in questione, che si è posizionato tra i migliori della propria categoria.

Demian Maksimov ha conquistato il bronzo nella categoria Juniores (-50 kg) durante la Coppa Italia Fijlkam, svoltasi a Follonica tra il 21 e il 22 marzo. Il risultato premia l’impegno dello Yamabushi Karate Club Fermo in un torneo di alto livello tecnico. L’evento è stato organizzato seguendo le direttive Wkf e l’ausilio del sistema Sportdata per la gestione dei match. La presenza di arbitri qualificati ha garantito un contesto competitivo serio, volto a dare visibilità ai talenti in fase di crescita. Il torneo ha una partecipazione massiccia in ogni fascia d’età, spaziando dagli Esordienti fino ai Seniores, includendo i Cadetti, i Juniores e gli U21. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bronzo per Maksimov: Fermo brilla alla Coppa Italia di Karate FOTO/ Coppa di karate città di Avellino, brilla la Seishinkan BeneventoTempo di lettura: 2 minutiDomenica 8 marzo si è disputata la Coppa di karate città di Avellino presso il locale palasport “Giacomo Del Mauro”, circa... La scuola Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli sugli scudi alla Coppa di Karate Città di TolentinoTolentino, 12 marzo 2026 - La Scuola “Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli”, alla 16esima Coppa di Karate Città di Tolentino che si è svolta domenica primo...