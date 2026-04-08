Ivan Brnovic ha commentato le prospettive di Andrej Kostic, nuovo giocatore del Milan, affermando di essere convinto che prima o poi diventerà uno dei migliori centravanti in Europa. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista, dove ha espresso fiducia nelle capacità dell'attaccante e nel suo potenziale di crescita nel calcio internazionale. Kostic è arrivato in rossonero in questa sessione di mercato, suscitando attenzione tra i tifosi.

Andrej Kostic è uno dei profili più intriganti su cui il Milan ha deciso di investire in prospettiva. Il centravanti mancino montenegrino, classe 2007, arriverà la prossima estate dal Partizan Belgrado ed è già stato ufficializzato dal club rossonero. Un’operazione che conferma la linea societaria orientata alla valorizzazione dei giovani talenti. Attaccante moderno, strutturato fisicamente ma dotato anche di buona tecnica di base, Kostic viene descritto dagli addetti ai lavori come un numero nove capace di attaccare la profondità e lavorare per la squadra. In patria è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. A delinearne meglio caratteristiche e margini di crescita è stato Ivan Brnovic, suo ex allenatore ai tempi del Buducnost, intervenuto in esclusiva ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brnovic: “Sono sicuro che prima o poi Kostic diventerà uno dei migliori centravanti d’Europa”

Sapere che Baldur's Gate 3, uno dei migliori videogiochi di ruolo di sempre, diventerà una serie HBO è entusiasmanteAnche il 2026 parte bene per gli amanti del fantasy e dei giochi di ruolo, dopo un'ottima notizia: la serie tv ispirata a Baldur's Gate 3, amatissimo...

Brnovic (ex allenatore Kostic): “Per me è un mix tra Inzaghi e Solskjaer. Può diventare una stella”Ivan Brnovic è l'allenatore che ha lanciato Andrej Kostic (nuovo acquisto del Milan) nel calcio dei grandi, ai tempi del Buducnost.

Temi più discussi: Kostic? Un mix tra Inzaghi e Solskjaer: il Milan ha fatto un affare; Il paragone con Inzaghi e il consiglio speciale ad Allegri: parla il primo allenatore di Andrej Kostic; Brnovic: L'etica del lavoro di Kostic lo farà diventare uno dei migliori d'Europa; Brnovic (ex allenatore Kostic): Per me è un mix tra Inzaghi e Solskjaer. Può diventare una stella.

Brnovic su Kostic: Non sono sicurissimo che il calcio italiano sia quello giusto per luiIl Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. milannews.it

Brnovic: L'etica del lavoro di Kostic lo farà diventare uno dei migliori d'EuropaIl Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. milannews.it

Brnovic sicuro su Kostic: "Il Milan l'ha pagato molto meno di quanto gli aveva offerto a gennaio" x.com

Brnovic (ex allenatore di Kostic): «Andrej è un attaccante vero e un grande talento, ma deve ancora crescere. Spero che al Milan…» https://www.milanpress.it/brnovic-kostic-caratteristiche-futuro-milan/ - facebook.com facebook