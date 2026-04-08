Un uomo di 69 anni è stato denunciato dopo aver appiccato un incendio nel territorio di Brallo di Pregola. Secondo quanto ricostruito, avrebbe dato fuoco a ramaglie e sfalci con l’intento di

Brallo di Pregola (Pavia), 8 aprile 2026 - Avrebbe appiccato il fuoco a sfalci e ramaglie per “pulire” il terreno. Ma le fiamme si erano poi propagate fuori dal suo controllo, bruciando circa due ettari e mezzo tra campi e bosco. Un uomo di 69 anni è stato denunciato per incendio boschivo. Intervento e indagini I carabinieri del Nucleo Forestale di Varzi erano intervenuti nel pomeriggio dello scorso 30 marzo al Brallo di Pregola, in località Colleri, avviando indagini sull'incendio boschivo che ha colpito la frazione in alta valle Staffora, tenendo impegnati i vigili del fuoco fino allo spegnimento a tarda sera. I militari già nel primo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brallo, appicca fuoco per “ripulire” il terreno e provoca un grosso incendio: denunciato 69enne

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