Durante la partita Bosnia-Italia, un raccattapalle di 14 anni ha preso di nascosto il foglietto di istruzioni con i nomi dei rigoristi bosniaci che il portiere italiano aveva in mano durante i rigori. L’episodio si è verificato nel corso del match e ha attirato l’attenzione dei presenti. Successivamente, il foglietto è stato messo all’asta, suscitando interesse tra gli appassionati di calcio e collezionisti.

Durante i rigori di Bosnia-Italia, il 14enne Afan Cizmic, raccattapalle, è diventato protagonista di un episodio particolare sottraendo a Donnarumma il foglio con le indicazioni sui rigoristi bosniaci. Il gesto, nato dopo aver visto il portiere azzurro strappare gli appunti di Vasilj, lo ha reso una piccola “celebrità” in patria. Ora il ragazzo ha deciso di mettere all’asta il foglietto per beneficenza. Donnarumma perde il foglio dei rigori. Racconta Sky Sport: “Tutto accade durante la famigerata “lotteria” dei rigori. Dopo il primo errore dell’Italia, nasce una discussione tra Gianluigi Donnarumma e il portiere bosniaco Nikola Vasilj. Il motivo del contendere sono i cosiddetti “fogliettini”, appunti con indicazioni dettagliate sui rigoristi avversari, utilizzati dai portieri per intuire la direzione dei tiri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bosnia-Italia, il foglietto dei rigoristi rubato a Donnarumma messo all’asta (Sky Sport)

Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."Si chiama Afan Cizmic, ha solo 14 anni ed è diventato in poche ore un eroe nazionale in Bosnia.

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Temi più discussi: Rubò il foglietto dei rigori a Donnarumma, il raccattapalle è un eroe in Bosnia; Il raccattapalle che ha rubato il foglio dei rigori a Donnarumma eroe nazionale in Bosnia: Portiamolo ai Mondiali; Donnarumma e il foglio con i rigoristi bosniaci: ecco come è andata veramente; Bosnia-Italia, tra Donnarumma e Vasilj scontro per il foglietto sui rigori: cosa è successo.

Cizmic, parla il raccattapalle eroe della Bosnia contro l’Italia: il suo racconto dell’episodio del foglietto dei rigori nascosto a DonnarummaCizmic, parla il raccattapalle eroe della Bosnia contro l'Italia: il suo racconto dell'episodio del foglietto dei rigori nascosto a Donnarumma ... calcionews24.com

Bosnia-Italia: fra Donnarumma e Vasilj la guerra del biglietto, con furto finale per il portiere italianoMentre si consumava la disfatta italiana ai calci di rigore contro la Bosnia, sul campo del Bilino Polje è andata in scena la guerra del biglietto fra i due portieri, Gigio Donnarumma e Nikola ... gazzettadiparma.it

“Bosnia-Italia è già stata dimenticata”. Adriano Panatta critica il silenzio sul flop della Nazionale, oscurato dalle sfide di campionato. Un allarme sul sistema calcio: problemi strutturali e mancanza di interventi rischiano di pesare ancora a lungo https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook

Si chiama Afan #Cizmic, ha 14 anni ed è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali, ha sottratto a Gianluigi #Donnarumma il foglietto con le indicazioni sui rigoristi. Il gesto, avvenuto durante la serie dal dischetto, ha x.com