Bosca svela al Vinitaly il piano 2026 | nuovo look e rotta verso l’estero

Al Vinitaly, in programma dal 12 al 15 aprile, una nota azienda presenta le sue strategie per il 2026, concentrandosi su un restyling dell’immagine e sull’obiettivo di ampliare la presenza sui mercati esteri. Durante l’evento, saranno illustrati i nuovi prodotti e le iniziative previste per rafforzare la posizione dell’azienda nel settore vinicolo. La manifestazione si svolge a Verona e si rivolge a operatori e addetti ai lavori.

Bosca sbarca al Vinitaly dal 12 al 15 aprile per svelare le strategie e i prodotti che caratterizzeranno l’anno 2026, puntando su un rinnovamento d’immagine e sull’espansione commerciale. L’appuntamento fieristico vedrà la realtà piemontese presentare un piano di riposizionamento iniziato in occasione della celebrazione del 190esimo anniversario. Per il 2026, questo percorso prevede l’integrazione di due nuovi elementi focalizzati sul potenziamento del marchio e sull’incremento della distribuzione nei canali della grande distribuzione organizzata. Il fulcro dell’attenzione sarà rivolto alla Riserva del Nonno, etichetta che rappresenta non solo la storia aziendale ma l’eccellenza produttiva delle zone di Canelli e del Monferrato per quanto riguarda le bollicine, la quale subirà un aggiornamento estetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosca svela al Vinitaly il piano 2026: nuovo look e rotta verso l’estero Palazzo di Varignana si svela al Vinitalydi Marina Santin Palazzo di Varignana porta a Vinitaly l’evoluzione del suo progetto enologico che, sviluppato su 57 ettari di vigneti sui colli... One Piece 2: Online il nuovo trailer Netflix che svela i segreti della Rotta MaggioreDa Tony Tony Chopper al ritorno di Buggy, ecco tutte le novità e la data d'uscita ufficiale della seconda stagione.