La contrada di Borgo a Piancastagnaio si appresta a inaugurare la nuova sede sociale domenica 17 maggio alle 11. La proprietà dell’edificio è stata trasferita, e l’evento segna un momento importante per la comunità locale. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperta ai residenti e ai rappresentanti della contrada. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

La contrada di Borgo a Piancastagnaio si prepara all’inaugurazione della propria sede sociale, domenica 17 maggio alle 11. Sarà un momento storico, non solo per la contrada gialloblu ma per l’intera comunità pianese, che vede valorizzato un pezzo storico che fa da contorno nella splendida piazza Belvedere al vetusto e significativo Palazzo Bourbon del Monte. Una festa che suggella la conclusione di un iter in cui la dirigenza della contrada e la parrocchia di Piancastagnaio hanno portato avanti una trattativa di vendita. I locali “della Pinetina“ sono stati di proprietà della parrocchia di Santa Maria Assunta che ha usato i propri spazi fino agli anni Ottanta per iniziative pastorali e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borgo, la sede diventa di proprietà

Acque Veronesi, la sua prima sede di proprietà è un esempio di rigenerazione urbanaAcque Veronesi ha inaugurato ufficialmente venerdì la sua prima sede aziendale di proprietà, alla presenza del presidente della Camera dei Deputati,...

Levigliani, il borgo toscano dove proprietà e redditi sono condivisi in cooperativaIn Toscana esiste un borgo che dà casa e lavoro a tutti i suoi cittadini, dove proprietà e redditi sono condivisi in cooperativa: si chiama...

Favolosa struttura nel cuore di Oria, Brindisi

Temi più discussi: Borgo, la sede diventa di proprietà; Saracena in primo piano su Linea Verde: il borgo del Moscato diventa meta turistica esperienziale; San Mauro Castelverde, torna ''A Visària'': Il borgo diventa Gerusalemme a cielo aperto; A Laino Borgo la Corajisima diventa patrimonio simbolico.

Borgo, la sede diventa di proprietàLa contrada di Borgo a Piancastagnaio si prepara all’inaugurazione della propria sede sociale, domenica 17 maggio alle 11. Sarà un momento storico, non solo per la contrada gialloblu ma per l’intera ... lanazione.it

Il Borgo acquista la sede, ora si prepara la giornata inauguraleLa Contrada di Borgo ha acquistato la sede storica della Pinetina a Piancastagnaio dopo una trattativa con la parrocchia di Santa Maria Assunta della diocesi di Sovana Pitigliano Orbetello. Acquisto ... lanazione.it

RETTIFICA: Treno 18979 (FIRENZE SMN-BORGO S.LORENZO) effettuato intera tratta Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com

Castello di Vigoleno, situato nell'omonimo borgo medievale nel comune di Vernasca, in provincia di Piacenza, Emilia-Romagna. - facebook.com facebook