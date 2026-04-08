Borghi vuoti | la sfida della Restanza per salvare l’Italia interna

Tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, il Centro di Studi di Storia e d’Arte di Pistoia organizza quattro incontri dedicati alla storia e alle sfide delle aree interne italiane. L’obiettivo è analizzare le condizioni di questi territori e le strategie di conservazione e sviluppo in atto. Gli incontri rientrano nel progetto di valorizzazione delle comunità locali e delle loro storie, con un’attenzione particolare alla tutela dei borghi più isolati.

Il Centro di Studi di Storia e d’Arte di Pistoia organizza tra venerdì 10 e sabato 11 aprile quattro incontri di public history per analizzare le prospettive delle aree interne. L’iniziativa mira a esplorare il concetto di restanza come strumento per contrastare lo spopolamento dei borghi. L’evento segna il ritorno della terza edizione di un ciclo di lezioni dedicate all’analisi critica del modo in cui la storia venga utilizzata o manipolata. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto aperto non solo agli studiosi o agli studenti, ma a chiunque voglia approfondire le dinamiche sociali del territorio. In un’epoca dominata da una percezione del tempo immediata e spesso priva di orizzonti, diventa fondamentale indagare il legame tra i fatti storici documentati e le narrazioni letterarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borghi vuoti: la sfida della Restanza per salvare l’Italia interna Canossa tra i magnifici 20 finalisti d’Italia: è sfida per il titolo del Borgo dei Borghi 2026Canossa (Reggio Emilia), 4 aprile 2026 – Non è solo un castello, non è solo un profilo di arenaria bianca e storia: Canossa è uno stato d’animo,... Appennino in ginocchio: 12 mesi per salvare i borghi dopo il sismaIl governo traccia la roadmap per la ricostruzione post-sisma nell’Appennino tosco-romagnolo: dodici mesi decisivi per il Commissario straordinario... Si parla di: Trentino lancia Ri-Val: 460 alloggi vuoti pronti per contrastare lo spopolamento delle valli. Borgo dei Borghi 2026: la Grande Sfida è IniziataIl 5 aprile 2026 Rai 3 proclamerà il vincitore del Borgo dei Borghi: venti perle nascoste, una per regione, in gara per il prestigioso riconoscimento. Ecco come votare e dove trovarle. footballnews24.it Il Borgo dei Borghi 2026, a Pasqua su Rai 3 torna la tradizionale sfida fra venti località italiane: chi in gara, i giudiciIl Borgo dei Borghi 2026. La giuria chiamata a scegliere il borgo vincitore è formata da Jacopo Veneziani, Tiziana Angelo e Fabio Toncelli. maridacaterini.it