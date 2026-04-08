BordoCAM DAZN Thuram veggente sull’1-0 di Lautaro con la Roma | ecco cosa gli ha urlato

Durante la partita tra Inter e Roma, il primo gol è arrivato dopo poco più di 50 secondi dall'inizio, con Lautaro che ha mandato il pallone in rete. Sul momento, un giocatore della Roma ha urlato qualcosa a Thuram, che si trovava vicino al bordo del campo. La reazione del calciatore neroazzurro e il commento del compagno sono stati catturati dal microfono durante la diretta.

L’avvio del match tra Inter e Roma è stato un vero e proprio uragano nerazzurro. Sono bastati infatti poco più di 50 secondi alla formazione guidata da Cristian Chivu per sbloccare il risultato e portarsi in vantaggio. Protagonista dell’azione è stato Marcus Thuram, la cui fiammata travolgente ha propiziato la rete di Lautaro Martinez, apparso immediatamente in grande spolvero dopo il recente rientro dall’infortunio. Nonostante l’entusiasmo degli spalti, le telecamere di BordoCAM su DAZN hanno catturato reazioni insolitamente composte tra i protagonisti. Mentre il pallone gonfiava la rete, Francesco Acerbi ha scelto di non esultare, preferendo gesticolare verso i compagni per chiedere calma e concentrazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Roma, il retroscena di Bordocam: cosa è successo sul primo gol di Lautaro. La ricostruzionedi Alberto PetrosilliInter Roma, primi retroscena dal Bordocam di DAZN: cosa è successo dopo il primo gol di Lautaro Martinez.

Leggi anche: Chiellini a Dazn: «Fare risultato qui sarebbe importante per tutto. Ecco come limitare Lautaro e Thuram»

BordoCAM, ecco cos’ha urlato Thuram a Lautaro dopo il gol! Acerbi non esulta e chiede…Ci sono diversi particolari interessanti sul gol raccontati da BordoCAM su DAZN sul gol di Lautaro Martinez contro la Roma ... msn.com

Inter-Roma, Lautaro e Thuram sicuri: Dovevamo dare un segnale. Bastoni? Mi viene la pelle d’ocaLautaro Martinez e Thuram hanno esaltato l'Inter dopo la vittoria netta sulla Roma: le dichiarazioni complete dei due bomber nerazzurri ... spaziointer.it