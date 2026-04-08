Bonifica dell' ex Centrale del Latte per Marco Ausili FdI la Giunta Silvetti si conferma attenta al quartiere di Torrette

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha espresso soddisfazione per l’approvazione della bonifica delle coperture in amianto dell’ex Centrale del Latte. La decisione, annunciata recentemente, riguarda un intervento atteso da tempo e riguarda il quartiere di Torrette. La Giunta comunale di Ancona ha dato il via libera a questa operazione che mira a eliminare i rischi legati alla presenza di amianto sull’area.