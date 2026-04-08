Bonifica dell' ex Centrale del Latte per Marco Ausili FdI la Giunta Silvetti si conferma attenta al quartiere di Torrette
Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha espresso soddisfazione per l’approvazione della bonifica delle coperture in amianto dell’ex Centrale del Latte. La decisione, annunciata recentemente, riguarda un intervento atteso da tempo e riguarda il quartiere di Torrette. La Giunta comunale di Ancona ha dato il via libera a questa operazione che mira a eliminare i rischi legati alla presenza di amianto sull’area.
ANCONA – Il consigliere regionale di Fratelli D’Italia Marco Ausili, di Ancona, accoglie «con grande soddisfazione il via libera alla bonifica completa delle coperture in amianto dell’ex Centrale del Latte» dato che «si tratta di un segnale concreto e atteso da anni che va nella direzione della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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