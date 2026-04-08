A Bolzano, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dopo aver rubato diversi veicoli, causando alcune corse spericolate e incidenti stradali. Le forze dell'ordine sono intervenute e lo hanno fermato dopo aver accertato le sue responsabilità in vari furti. Il minorenne si trova ora in carcere, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli delle azioni compiute.

Un quindicenne è stato fermato dalle autorità a Bolzano per una serie di furti di veicoli, culminati in pericolose corse e sinistri stradali. Il giovane, attualmente studente di seconda superiore, è stato trasferito presso l’istituto penitenziario minorile di Treviso. Le operazioni di polizia hanno portato all’intercettazione del ragazzo venerdì scorso, mettendo fine a un’attività criminale che ha come scenario principale le zone tra via Genova e via Milano. La sequenza dei reati era iniziata nei primi giorni di marzo, quando è stato registrato il primo episodio di sottrazione di un’auto. Dalle strade di Bolzano al carcere di Treviso. Il percorso del quindicenne tra via Milano e via Genova è stato caratterizzato da una reiterazione costante della condotta illegale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: furti e fughe folli, studente di 15 anni in carcere

10 coltellate e fuga: 6 anni di carcere per studente USA a PalermoJoseph Decker, uno studente proveniente dagli Stati Uniti, è stato condannato a sei anni di reclusione dalla GUP di Palermo, Patrizia Ferro.

Specialista dei furti deve scontare oltre 7 anni di carcereDovrà scontare oltre 7 anni e 2 mesi di carcere dopo la condanna per diversi furti.

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Furti d'auto, fughe ad alta velocità e incidenti: arrestato quindicenne a BolzanoBOLZANO. Quindici anni compiuti a febbraio. Uno studente di seconda superiore. Che il pomeriggio non va al campetto a giocare a pallone o a casa a fare i compiti. Ruba auto. altoadige.it

Controlli straordinari a Bolzano: cinque denunciati tra furti e resistenza alla poliziaControlli straordinari della Polizia a Bolzano: 5 denunciati tra furti e resistenza. Identificate 165 persone e controllati 45 veicoli. lamilano.it

l gruppo è cresciuto comprando anche concessionari a Bolzano e Merano offrendo così una copertura regionale ai clienti - facebook.com facebook

Vasto incendio devasta un maso a Pramperch, La Valle: Vigili del Fuoco intervengono con squadre coordinate per contenere le fiamme. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inprimopiano x.com