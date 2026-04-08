Bolzano corre per l’ambiente | tra sport e riciclo a ReCYCLE2026

Domenica 12 aprile, nel centro di Bolzano, si svolgerà ReCYCLE2026 in piazza Tribunale, un evento che combina pratiche sportive con iniziative di riciclo e sostenibilità. L’appuntamento inizierà alle 10 e coinvolgerà residenti e visitatori in attività che promuovono il rispetto dell’ambiente attraverso momenti di movimento e sensibilizzazione. La manifestazione si inserisce nel calendario cittadino e mira a coinvolgere diverse fasce di pubblico.

Domenica 12 aprile Bolzano ospiterà ReCYCLE2026 in piazza Tribunale, un evento che fonde ecologia, attività fisica e senso di comunità dalle 10.30 fino alle 17.00. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente del Comune e la UISP Alto Adige. L’annuncio ufficiale è arrivato dal municipio attraverso l’assessore Marco Caruso e Fabiana Marchesini, presidente della UISP locale. L’appuntamento si propone di consolidare una cultura basata sulla riduzione dei rifiuti e il riciclo. I visitatori troveranno spazi dedicati al riuso, momenti di sensibilizzazione e diversi stand informativi per tutte le famiglie. Una mobilità urbana senza blocchi totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano corre per l’ambiente: tra sport e riciclo a ReCYCLE2026 “L’Irpinia Corre”: torna la 10 km tra sport, territorio e passioneTempo di lettura: 3 minutiAtripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che... Vecchie TV e smartphone, a Rimini il riciclo corre: superata la media nazionale di raccolta RaeeI dati del rapporto 2025 confermano il territorio come il motore della raccolta regionale. Argomenti più discussi: L'Alto Adige celebra i suoi talenti; Un silenzio sconcertante; Prosegue l’allenza strategica tra l’FC Südtirol e il Tour of the Alps (TotA). L’11 aprile il Bike Day a Bolzano.; Raimond, a Cologne per invertire la rotta. DOVE SI CORRE IL VIVICITTA’ del 12 aprile 2026 LE CITTA’ Gara competitiva - 10km ore 9.30 Ancona, Arezzo, Aosta, Bari, Bolzano, Cagliari, Calimera (LE), Caserta, Civitavecchia (RM), Ferrara, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Palermo, Parma, Pescara, - facebook.com facebook