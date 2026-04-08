Bologna si gode la Pasqua da record Per le guerre siamo sereni
A Bologna, i primi mesi del 2026 mostrano un andamento positivo del turismo, confermando i risultati record del 2025. La città ha registrato un aumento di visitatori e presenze, mentre le autorità dichiarano di mantenere un atteggiamento sereno rispetto alle tensioni internazionali e alle guerre in corso. La celebrazione della Pasqua ha visto una grande affluenza di persone, contribuendo alla vivacità della città durante le festività.
Dopo un 2025 da record, i primi mesi del 2026 confermano una tendenza estremamente positiva per il capoluogo emiliano, quanto a presenza turistica. Nonostante una città trasformata dai lavori in corso e le incertezze del panorama internazionale, i flussi continuano a segnare il segno più, con una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Buona Pasqua, da me e Raoul x.com