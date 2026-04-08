Bologna Fc primo atto contro l’Aston Villa Italiano | Possibilità al 50% Contiamo sul tifo

Il Bologna Fc si prepara alla prima sfida contro l’Aston Villa, dopo 27 anni di attesa. L’allenatore ha commentato la partita, affermando che ci sono possibilità pari al 50% e che il tifo dei supporter sarà determinante. La gara si gioca in una serata che molti aspettano da lungo tempo, con entusiasmo e speranza di una notte che resterà nella memoria della città.

Bologna, 8 aprile 2026 – Una notte attesa 27 anni, da una squadra, da una tifoseria e da un’intera città. Dall’attesa al piacere – si spera –, domani al Dall’Ara contro gli inglesi dell’Aston Villa: alle 21, per il Bologna, il primo atto dei quarti di finale di Europa League. Tra 8 giorni il ritorno a Villa Park: in palio, un posto tra le fantastiche 4 del continente. Sarà invece il terzo round, nel giro di un anno e mezzo, contro i Villans di Unai Emery, il re di coppe (4 quelle sollevate al cielo dall’allenatore spagnolo: 3 col Siviglia e una col Villareal), per l’occasione ospite domani a casa rossoblù dopo le due precedenti sfide a Birmingham, vinte entrambe dagli inglesi (2-0 in Champions nell’ottobre ’24 e 1-0 lo scorso settembre ma in Europa League). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna Fc, primo atto contro l’Aston Villa. Italiano: “Possibilità al 50%. Contiamo sul tifo” Bologna formato Europa, Aston Villa avvisato: DNA Italiano, i segreti in campo e mosse future sul mercato. L’analisi completaNewcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A?... Conferenza stampa Italiano pre Cremonese Bologna: «Non pensiamo all’Aston Villa. A Orsolini gira tutto sbagliato al momento ma…»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Temi più discussi: Cremonese-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv. Italiano rinvia l’Europa; Rassegna stampa 30/03/2026; Bologna-Aston Villa, notte europea al Dall’Ara: per BetFlag inglesi avanti a 2.40; Bologna-Aston Villa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Bologna-Aston Villa, notte europea al Dall’Ara: per BetFlag inglesi avanti a 2.40Bologna-Aston Villa accende i quarti di finale di Europa League con una sfida che mette di fronte l’unica italiana ancora in corsa e una delle squadre favorite. agimeg.it Bologna-Aston Villa, i convocati di Italiano: il verdetto su Joao Mario e OdgaardBologna Aston Villa - Si avvicina l'andata dei quarti di finale di Europa League: i convocati del Bologna verso l'Aston ... fantamaster.it Bologna-Aston Villa, Italiano annuncia due ballottaggi: "Da cosa dipenderanno le scelte di formazione" - facebook.com facebook #Bologna-Aston Villa, Italiano annuncia due ballottaggi: "Da cosa dipenderanno le scelte di formazione" x.com