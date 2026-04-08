Bocce

Luca Capponi ha vinto il Trofeo dell’Angelo, una gara nazionale di raffa dedicata agli individualisti di categoria A. La vittoria si è svolta nella sede della Bocciofila Tolentino, che ha festeggiato il successo del proprio atleta. La competizione ha visto la partecipazione di diversi giocatori provenienti da varie regioni, e Capponi ha concluso la sfida con la vittoria finale.

Luca Capponi si è aggiudicato il Trofeo dell’Angelo facendo felice la Bocciofila Tolentino perché l’atleta di casa ha firmato l’impresa vincendo una gara nazionale riservata a individualisti di categoria A della raffa. L’atleta di casa ha preceduto altri cinquanta concorrenti con un rush finale che rimarrà nella memoria: dai quarti Capponi ha eliminato tre campionissimi come Alfonso Nanni, Andrea Cappellacci e l’ex campione del mondo Gianluca Formicone, messo ko in finale al termine di un match mozzafiato finito 12-11 all’ultimo respiro. Un torneo ai limiti della perfezione per Capponi che già dall’inizio della stagione aveva ottenuto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bocce Bocce, weekend positivo per le squadre palermitaneIntenso fine settimana per le squadre di Palermo, Olimpia di Bagheria e la Ponte Ammiraglio impegnate nel Campionato Italiano per società. Bocce a quadrette: 8 squadre per il Trofeo MakhymoIl 26° Torneo dei Borghi di bocce a quadrette prenderà avvio lunedì 9 marzo al Circolo D. Trofeo Rinascita 2026 - GS Rinascita Bocce ASD Si parla di: LUCA CAPPONI (TOLENTINO) FA FELICE LA SUA BOCCIOFILA AL TROFEO DELL'ANGELO. Bocce. Moreno e Luca Capponi vincono a MorrovalleA Morrovalle si è svolto il Trofeo Tranceria gala 2.0 con vincitori non parenti ma omonimi, Moreno Capponi e Luca Capponi. Grande partecipazione con 454 atleti in campo. Successo per Capponi e Capponi ... ilrestodelcarlino.it Bocce, successo di Capponi-CastagnaGara di ottimo livello la 29ª edizione del Trofeo Bftm, organizzato dalla Bocciofila Stazione di Osimo. Nella categoria AB il successo è andato a Moreno Capponi-Enrico Castagna (foto, Morrovalle) che ... ilrestodelcarlino.it