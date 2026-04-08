Bloccata l’Aurora mentre in mare continuano le stragi

Poche ore dopo il naufragio che ha causato la morte di 82 persone nel Mediterraneo, il governo ha deciso di bloccare l’attività di un’imbarcazione di soccorso. La nave, chiamata Aurora, è stata fermata mentre si trovava in mare, mentre le autorità italiane continuano a monitorare le operazioni di salvataggio nel tratto di mare interessato. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e interventi riguardanti il soccorso in mare e la gestione delle crisi migratorie.

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