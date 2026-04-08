Blasioli Pd sul subaffidamento Tua per la tratta Pescara-Penne | L' ennesimo schiaffo ma ora va fatta chiarezza
Il vicepresidente del consiglio regionale ha commentato la decisione di affidare nuovamente a un privato la gestione della tratta urbana del trasporto pubblico tra Pescara e Penne. Ha definito questa scelta come un “schiaffo” e ha dichiarato che ora si aspetta dalla Regione le risposte alle domande già poste in precedenza. La questione riguarda il subaffidamento del servizio, che riguarda la tratta gestita attualmente dalla società Tua.
“L'ennesimo schiaffo di Tua”. Così il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli (Pd) definisce la scelta di subaffidare la gestione della tratta urbana del trasporto pubblico Pescara-Penne al privato e ora dalla Regione vuole quelle risposte che già aveva chiesto insieme al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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