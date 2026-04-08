Bimbi del bosco | l’urgenza di tornare a casa per evitare danni psichici

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha ricevuto il 3 aprile una relazione tecnica che raccomanda di riunificare immediatamente la famiglia del bosco. La richiesta si basa sull’obiettivo di prevenire danni psichici ai bambini coinvolti. La decisione si inserisce nel quadro di un procedimento legale volto a tutelare il loro benessere, con l’obiettivo di garantire un ambiente stabile e protetto.

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha ricevuto, lo scorso 3 aprile, una relazione tecnica che sollecita l’immediata riunificazione della famiglia del bosco per salvaguardare il benessere dei figli. I consulenti di parte, Martina Aiello e Tonino Cantelmi, hanno formalizzato la necessità di far tornare insieme il nucleo familiare. Tale passaggio è considerato l’unico modo per proteggere l’equilibrio psichico dei bambini, dato che gli attuali modalità di contatto, sia quelle virtuali che quelle fisiche, non risultano efficaci. Il rischio clinico di un allontanamento prolungato. Secondo quanto riportato da Tonino Cantelmi e Martina Aiello, i piccoli manifestano ancora gli effetti traumatici causati dallo stacco dalle figure genitoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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