Le giocatrici giapponesi che prenderanno parte alla Billie Jean King Cup 2026 a Velletri sono state annunciate, con l’assenza di Naomi Osaka, che si presenta raramente in questa competizione. La squadra giapponese si prepara a sfidare l’Italia in questa edizione della coppa femminile di tennis. La manifestazione si svolgerà in Italia, ma non sono stati ancora comunicati i nomi delle altre atlete che comporranno la squadra nipponica.

Sarà un Giappone senza Naomi Osaka (che, per la verità, si fa vedere di rado in questo contesto) quello che affronterà l’Italia in Billie Jean King Cup 2026 a Velletri. La squadra azzurra sfiderà una selezione che, in termini di ranking WTA e non solo, non è più nella generazione forte che era principalmente rappresentata dall’attuale capitana, Ai Sugiyama, e prima ancora da Kimiko Date. Osaka a parte, la numero 2 nipponica (e numero 1 di squadra) è Moyuka Uchijima, numero 84 del mondo anche se con un recente passato (nello scorso maggio) da top 50, fino al 47° posto. Mai un fattore negli Slam, è arrivata a sorpresa ai quarti di Madrid lo scoro anno, battendo in fila Jabeur, Pegula e Alexandrova prima di cedere a Svitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Billie Jean King Cup 2026: chi sono le giocatrici del Giappone che affronteranno l’Italia. Assente Osaka

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