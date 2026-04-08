Un nuovo smartphone Android con doppio schermo sta per essere annunciato da un’azienda cinese. Il dispositivo, chiamato HiBreak Dual, combina un pannello e-ink a colori e un display LCD, offrendo due superfici di visualizzazione. La presenza di due schermi permette di utilizzare il telefono in diverse modalità, con un’attenzione particolare alla tecnologia e-ink. La presentazione ufficiale è prevista a breve.

L’azienda cinese Bigme sta per presentare il HiBreak Dual, uno smartphone basato su Android che introduce una configurazione a doppio schermo, integrando un pannello e-ink a colori e un display LCD. Il nuovo dispositivo si posiziona come il primo telefono al mondo a vantare questa specifica combinazione di tecnologie. Al momento non sono ancora emersi i dettagli tecnici definitivi sulla struttura fisica del prodotto o sulle modalità effettive di integrazione dei due display. desidera approfondire, l’azienda ha già attivato un sistema di raccolta email per permettere agli interessati di ricevere le anticipazioni ufficiali. Le caratteristiche complete del terminale verranno svelate in modo graduale durante i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bigme HiBreak Dual: l’Android con doppio schermo e-ink e LCD

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Bigme HiBreak Dual – The Dual-Screen SmartphoneBigme is set to announce a new smartphone, the Hibreak Dual. E INK Kaleido 3 on one side and OLED on the other. goodereader.com

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