Biella 22enne arrestato con un arsenale di droghe nel marsupio

Tra la notte tra il 6 e il 7 aprile, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un giovane di 22 anni nelle vicinanze di Biella. Durante un controllo, sono stati trovati nel suo marsupio e tra i vestiti diverse sostanze stupefacenti, ritenute pronte per essere vendute. La sostanza sequestrata comprende vari tipi di droghe, che sono state successivamente confiscate. L’arrestato è stato portato in caserma.

Un giovane di 22 anni residente nelle vicinanze di Biella è stato arrestato tra lunedì 6 e martedì 7 aprile dopo che i carabinieri della sezione radiomobile hanno rinvenuto nel suo marsupio e tra i vestiti un assortimento di diverse sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. L’intervento è scattato intorno alle 22,30 del 6 aprile durante una normale attività di pattugliamento. I militari hanno fermato una Fiat Panda con quattro occupanti; l’odore intenso di hashish percepito all’apertura del finestrino e l’atteggiamento nervoso di uno dei passeggeri hanno spinto gli agenti a procedere con una perquisizione accurata. Il campionario di sostanze sequestrate a Biella. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, 22enne arrestato con un arsenale di droghe nel marsupio Lipari, 27enne fermato con hashish e cocaina nel marsupio: arrestato dai carabinieriI militari della Compagnia di Milazzo scoprono oltre 300 grammi di droga e strumenti per lo spaccio, giovane ai domiciliari Un controllo di routine... Leggi anche: Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish Si parla di: Nel marsupio aveva un market della droga, arrestato 22enne biellese; Conto alla rovescia per il ritorno del luna park. Ecco quando arriva. Nel marsupio aveva un market della droga, arrestato 22enne bielleseProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio da parte dei carabinieri: sequestrata droga e arrestato un giovane biellese ... laprovinciadibiella.it