Biassono aggancio alla vetta fallito | Tutto è ancora aperto

A Biassono, la squadra ha perso l’opportunità di agganciare la vetta dopo una sconfitta nell’ultimo turno. Il tecnico mantiene la speranza di recuperare terreno, anche se sa che l’occasione sfumata potrebbe influire sulla corsa al titolo. La situazione rimane aperta e tutto può ancora succedere nel campionato in corso. La squadra affronterà i prossimi incontri con l’obiettivo di recuperare punti e rimanere in corsa.

Cesare Marangi ci crede ancora ma, in cuor suo, sa sicuramente che l’occasione sprecata nell’ultimo turno dal suo Biassono potrebbe costare davvero cara in chiave campionato. La sconfitta della capolista Atletico Schiaffino nella tana della penultima forza (e quasi spacciata) del torneo Rondò Dinamo non ha infatti coinciso con la concomitante vittoria dei rossoblù. Che a tre punti erano e a tre punti restano in virtù dell’incredibile passo falso in trasferta contro la Pol. di Nova. Tutto questo in una giornata, la quart’ultima, che ha visto cadere tutte le prime tre della classe visto che ha perso anche La Dominante scavalcata dal Sesto 2012. Dal potenziale raggiungimento in vetta alla classifica (con vista spareggio-promozione) all’attuale -3 per il Biassono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biassono, aggancio alla vetta fallito: "Tutto è ancora aperto" Basket - "B» maschile. Bcl, aggancio alla vetta. Agguantate le senesiBcl 77 LA PATRIE ETRUSCA 68 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 5, Valentini 2, Drocker 20, Donati n. Leggi anche: LIVE Brescia-Virtus Bologna 79-87, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere, vittoria e aggancio in vetta alla classifica