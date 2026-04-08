Bianca Guaccero ha chiarito di non aver in programma nozze né figli con Giovanni Pernice. La stessa attrice ha spiegato che il loro rapporto si basa sulla naturalezza e sulla semplicità, smentendo le voci di un imminente matrimonio e di una gravidanza. La coppia ha scelto di mantenere riservata la propria vita privata, senza commentare ulteriormente le speculazioni circolate sui media.

Bianca Guaccero ha smentito le voci su un imminente matrimonio e una possibile gravidanza, definendo la sua relazione con Giovanni Pernice come un legame basato sulla naturalezza e sulla semplicità. L’attrice e showgirl di 45 anni si prepara a tornare su Rai1 per presentare Dalla strada al palco Special. In questo periodo di intensa attività professionale, la conduttrice ha scelto di fare chiarezza sulla propria sfera privata, rispondendo alle indiscrezioni che circolano riguardo al suo rapporto sentimentale. Il legame con Giovanni Pernice è nato in modo spontaneo durante la partecipazione a Ballando con le stelle, programma dove lei ha ricoperto il ruolo di concorrente e lui quello di ballerino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bianca Guaccero e Pernice: no a nozze e figli, ecco come stanno insieme

Bianca Guaccero frena sulle nozze con Giovanni Pernice: “Bisogna prima conoscersi negli alti e bassi”Bianca Guaccero è tornata a parlare delle presunte nozze con Giovanni Pernice e ha precisato che non sono così imminenti come gli ultimi gossip hanno...

“Niente matrimonio e figli con Giovanni Pernice”, la dichiarazione di Bianca GuacceroBianca Guaccero ha smentito le voci sulla gravidanza e sul matrimonio con Giovanni Pernice: le sue parole.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: Che meraviglia la vita insieme!

Temi più discussi: Bianca Guaccero: Io, outsider del gossip e dei salotti, ho trovato l’amore in diretta tv; Sono una mitomane, rimandiamo il matrimonio al 2027. Papà? Mi sono sentita in colpa a portarlo in una casa di riposo: Selvaggia...; Si stacca il cestello della gru, Roberto Gavioli muore a 73 anni: grave anche il figlio. Era il nostro Geppetto; Bianca Guaccero, fuga romantica per i 45 anni: la sorpresa (e l’inganno) di Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice presto genitori? Interviene la conduttrice e svela come stanno le coseBianca Guaccero e Giovanni Pernice diventeranno presto genitori? A intervenire e svelare come stanno le cose è stata la conduttrice ed ex vincitrice di Ballando con le Stelle. comingsoon.it

''Tra poco andrò a fare il test'': Bianca Guaccero parla dei gossip di gravidanza e nozze col compagno Giovanni Pernice''Tra poco andrò a fare il test'': Bianca Guaccero parla dei gossip di gravidanza e nozze col compagno Giovanni Pernice ... gossip.it

#BiancaGuaccero: “Per il momento niente nozze con #GiovanniPernice. Fin dall’inizio della storia di Bianca Guaccero con Giovanni Pernice si è iniziato a parlare di un possibile matrimonio. Intervistata da #LaStampa, però, la conduttrice ha precisato: “Prima d - facebook.com facebook